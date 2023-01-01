Управление мышлением подчиненных: центрирующие парадигмы. Александр Фридман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В большинстве жизненных ситуаций человек делает мгновенный выбор из некоего перечня возможных поступков. Как ваш сотрудник отнесется к порученной ему задаче: постарается выполнить ее как можно лучше или подготовит прекрасно аргументированное оправдание невозможности ее выполнения? Если у сотрудника одной из доминирующих парадигм является что-нибудь вроде «от работы кони дохнут», то несложно предсказать результат его внутреннего выбора. Опора на ключевые парадигмы позволит Вам существенно сократить затраты на оперативное управление и контроль, повысить уровень мотивации сотрудников. Если персонал изначально правильно мыслит, то и все его действия будут гораздо более конструктивны и предсказуемы. Краткое содержание курса:



Управление мышлением подчиненных: центрирующие парадигмы слушать на видеосервисе Wink.