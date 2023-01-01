Управление многоквартирным домом: настольная книга управдома. Павел Кузнецов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами актуальное пособие по управлению многоквартирными домами, написанное обладателем премии «Супердомоуправ», одним из лучших представителей этой профессии Павлом Кузнецовым. Павел Кузнецов – практик, знакомый с ЖКХ не понаслышке, сам управляет несколькими многоквартирными домами не один год. В этой книге он подробно разбирает десятки ситуаций, которые возникают при управлении многоквартирными домами, предлагает готовые решения, дает советы, как правильно интерпретировать многочисленные нормативные документы в сфере ЖКХ, как избегать штрафов и находить общий язык с жильцами и надзорными органами. Книга предназначена прежде всего для управдомов. Однако она может оказаться незаменимым учебником для жильцов, которые решили взять управление домом в свои руки. И для тех собственников квартир, кого ожидает капитальный ремонт всего дома. А также для всех, кто хочет разобраться в тонкостях платежей за услуги ЖКХ, выбрать правильного управдома и найти оптимальные решения для создания комфортной среды в доме.



Управление многоквартирным домом: настольная книга управдома слушать на видеосервисе Wink.