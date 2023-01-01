Управление многоквартирным домом: настольная книга управдома. Павел Кузнецов (книга, 2020) слушать онлайн
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Перед вами актуальное пособие по управлению многоквартирными домами, написанное обладателем премии «Супердомоуправ», одним из лучших представителей этой профессии Павлом Кузнецовым. Павел Кузнецов – практик, знакомый с ЖКХ не понаслышке, сам управляет несколькими многоквартирными домами не один год. В этой книге он подробно разбирает десятки ситуаций, которые возникают при управлении многоквартирными домами, предлагает готовые решения, дает советы, как правильно интерпретировать многочисленные нормативные документы в сфере ЖКХ, как избегать штрафов и находить общий язык с жильцами и надзорными органами. Книга предназначена прежде всего для управдомов. Однако она может оказаться незаменимым учебником для жильцов, которые решили взять управление домом в свои руки. И для тех собственников квартир, кого ожидает капитальный ремонт всего дома. А также для всех, кто хочет разобраться в тонкостях платежей за услуги ЖКХ, выбрать правильного управдома и найти оптимальные решения для создания комфортной среды в доме.
Управление многоквартирным домом: настольная книга управдома слушать на видеосервисе Wink.