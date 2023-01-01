Управление командой. Harvard Business Review (HBR) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Harvard Business Review – главный деловой журнал в мире. Новый выпуск серии «HBR: 10 лучший статей» посвящен вопросам управления командой. Если вам нужно повысить эффективность работы команды в рамках компании, эта книга для вас. Из сотен статей HBR, посвященных такой важной для руководителей теме, мы выбрали самые полезные и применимые на практике. Вы узнаете, как правильно подобрать команду с учетом поставленной задачи что необходимо учесть при управлении многонациональной командой и командой виртуозов как поддерживать мотивацию и веру в себя всех членов команды. И, самое главное: научите ваших сотрудников вести аргументированные дискуссии и принимать взвешенные единодушные решения.



Управление командой слушать на видеосервисе Wink.