Управленческая эффективность руководителя. Мария Чуркина,Наталья Жадько
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Управленческая эффективность руководителя. Мария Чуркина,Наталья Жадько

Управленческая эффективность руководителя. Мария Чуркина,Наталья Жадько (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Психология480 мин12+
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Сюжет

Что делает руководителя эффективным? Что есть целостное видение управленческой работы? Книга «Управленческая эффективность руководителя» дает системное представление об управленческих навыках и критериях эффективности работы современного руководителя. В книге: требования к личной и профессиональной позиции руководителя стратегическое планирование и управление деятельностью управление персоналом и кадровая политика делегирование полномочий и профилактика конфликтов. И многое, многое другое… Это самая простая, понятная и доступная книга про менеджмент. Живой язык, много иронии, наглядные примеры из жизни и бизнеса отечественных предпринимателей, менеджеров и рядовых сотрудников.

Управленческая эффективность руководителя слушать на видеосервисе Wink.

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