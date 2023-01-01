Управленческая эффективность руководителя. Мария Чуркина,Наталья Жадько (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что делает руководителя эффективным? Что есть целостное видение управленческой работы? Книга «Управленческая эффективность руководителя» дает системное представление об управленческих навыках и критериях эффективности работы современного руководителя. В книге: требования к личной и профессиональной позиции руководителя стратегическое планирование и управление деятельностью управление персоналом и кадровая политика делегирование полномочий и профилактика конфликтов. И многое, многое другое… Это самая простая, понятная и доступная книга про менеджмент. Живой язык, много иронии, наглядные примеры из жизни и бизнеса отечественных предпринимателей, менеджеров и рядовых сотрудников.



Управленческая эффективность руководителя слушать на видеосервисе Wink.