Упасть в небо. Надежда Кузьмина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если кажется, что жизнь идет на лад, значит, ты не всe знаешь. Если боги что-то дают, даже просто с тобой разговаривают, – задумайся, с чего это они такие добрые. Только Тимиредис – будущему дракону, а пока адепту магической школы «Серебряный нарвал» и по совместительству новоиспеченной герцогине Драконьей Империи, размышлять особо некогда. Жизнь несeтся вскачь, и хотя до выпускных экзаменов пока далеко, держать ответ, а иногда и удар приходится всe чаще. И ладно, если б дело ограничивалось хитроумными задачками обожаемого опекуна! Но ещe не наказаны убийцы родителей, не остановлены последователи кровавого бога, да и воинственные викинги – не те соседи, к которым можно спокойно повернуться спиной. И приходится жить, будто каждый день – последний, надеясь только на себя и своих близких. Ведь милость богов – штука, конечно, хорошая, но уж очень непредсказуемая…



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