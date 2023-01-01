Упал на дно – оттолкнись!. Анна Гущина (книга, 2024) слушать онлайн

В чём загадка воли к жизни? Каков он, путь от беды к радости? Как построить здоровые отношения? Расскажет Анна Гущина – автор популярной трилогии «Бойся, я с тобой» и книг «В постели с абьюзером», «Моя токсичная семья»! «Мне не нравится моя жизнь, но у меня нет сил изменить ее, и я просто плыву по течению… Ничего не получается, все валится из рук… Везет всем, кроме меня…» Возникают ли у вас такие мысли? Книга «Упал на дно – оттолкнись» поможет выкарабкаться из самых тяжелых кризисов и сделать вашу жизнь счастливой, наполненной и увлекательной. Почему мы так и не можем полюбить себя? Построить здоровые отношения, основанные на любви, заботе и принятии? Освободиться от всего, что мешает, и начать наконец жить так, как хочется именно нам, а не другим? Анна Гущина отвечает на эти вопросы и дает конкретное и подробное руководство к действию.



Упал на дно – оттолкнись! слушать на видеосервисе Wink.