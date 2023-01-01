Униженные и оскорбленные. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Униженные и оскорбленные» – одно из ярчайших произведений гениального русского писателя Федора Михайловича Достоевского. "У Достоевского есть вещи, которым веришь и которым не веришь, но есть и такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, как меняешься сам, – слабость и безумие, порок и святость, одержимость азарта становились реальностью, как становились реальностью пейзажи и дороги Тургенева и передвижение войск, театр военных действий, офицеры, солдаты и сражения у Толстого". Эрнест Хемингуэй «Роман будет одним из лучших, какие являлись у нас в последние годы» Н. Г. Чернышевский, 1906 «Роман г. Достоевского очень недурен, до того недурен, что едва ли не его только и читали с удовольствием, чуть ли не о нем только и говорили с полною похвалою…» Добролюбов Н.А.



Униженные и оскорбленные слушать на видеосервисе Wink.