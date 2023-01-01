Университет третьего поколения. Йохан Виссема (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Автор исследует историю развития университетов и деятельность технологических компаний, инвесторов в стартапы, которые являются основными партнерами университетов третьего поколения. Он далее показывает, что университеты теперь должны выполнять новую для себя функцию инкубаторов новых фирм, основанных на достижениях науки и технологических разработках, а также играть активную роль в поиске путей практического применения создаваемых ими знаний. Книга завершается рекомендациями о том, каким образом изменения в миссии университета должны быть отражены в соответствующих организационных преобразованиях. Данная уникальная книга, содержащая практические советы по развитию современных университетов и разъясняющая важность обучения предпринимательству на этом пути, может стать незаменимой для преподавателей и руководителей, стремящихся к проведению изменений для перехода к модели университета третьего поколения.



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