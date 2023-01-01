Университет Специальных Чар. Книга 2. Большие планы маэстрины. Милена Завойчинская (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Большие планы маэстрины» – роман Милены Завойчинской, вторая книга цикла «Университет Специальных Чар», жанр любовное фэнтези, попаданцы в другие миры. Маэстрина Мари не просто обживается в новом мире, но и становится местной достопримечательностью и любимицей студентов. Хотя они все так же пищат в ужасе и восторге от ее методов преподавания и новаторских идей. Ведь Маша привыкла все делать с размахом. А значит, возникают и пиар-кампания, и статьи в прессе, и клуб по интересам для обитателей университета. "План покорения мира", становится все толще, а «Большие планы маэстрины» – уже почти нарицательное. Да и миров уже два. Ведь полезные знакомства с выходцами с Изнанки – это только в плюс. И вот уже Маша внезапно для себя налаживает дружеские связи между двумя учебными заведениями. А демоны готовы к сотрудничеству. Не стоит на месте и личная жизнь. Ведь даже самый занятой человек может отыскать в своем сердце место для чувств и романтики. Только вот непросто людям из двух разных социумов и миров найти компромисс во всем.



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