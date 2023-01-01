Универсальный солдатик. Андрей Ильин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В самом сердце Европы, в Париже, один за другим падают трупы. От руки русского суперкиллера Ивана Ивановича Иванова. Никто не может остановить его – ни французская криминальная полиция, ни русские секретные службы. Он отбивает атаку за атакой. На его счету уже десятки убитых полицейских и мирн�ых парижан. И чем больше сил затрачено на его поимку, тем быстрее увеличивается количество трупов. И никому невдомек, что под личностью суперкиллера скрывается самый обычный человек, которого использует тайная организация, которая хочет повернуть историю России вспять…



Универсальный солдатик слушать на видеосервисе Wink.