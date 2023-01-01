Унесенные ветром. Том 2. Маргарет Митчелл (книга, 1936) слушать онлайн

Сюжет

Маргарет Митчелл родилась 8 ноября 1900 года в Атланте, в доме своей овдовевшей бабушки, по материнской линии, Энни Фитцджеральд Стивенс. Маргарет родилась в «Сердце американского Юга» – том самом городе, в котором спустя четверть века начнут разворачиваться события ее романа «Унесенные ветром». Дом ее бабки был одним из немногих уцелевших после событий 15 ноября 1864 года, когда армия генерала Шермана атаковала город, а затем разрушила большую его часть и подожгла. От своей бабушки Маргарет с раннего детства узнала об осаде Атланты, о своем деде – храбром офицере армии Конфедерации Джоне Стивенсе. Родственники по отцовской линии были выходцами из Ирландии, по материнской из Франции. Оба ее деда в годы Гражданской войны 1861-1865 сражались на стороне южан. Маргарет с детства активна участвовала в ежегодных торжествах, посвященных памяти погибших во время войны конфедератов, встречалась с ветеранами, наблюдала оставшиеся в Атланте разрушения, сохранившиеся с той поры.



Унесенные ветром слушать на видеосервисе Wink.