Унесенные ветром. Том 1. Маргарет Митчелл (книга, 1936) слушать онлайн

Сюжет

Роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» («Gone with the Wind») – роман с непростой историей создания, смешением литературных жанров и всемирной известностью. Создание романа началось в 1926 году с написания последней главы и главной – финальной фразы всего произведения: «Она не сумела понять ни одн�ого из двух мужчин, которых любила, и вот теперь потеряла обоих».



Унесенные ветром слушать на видеосервисе Wink.