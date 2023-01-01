Унесенные ветром. Том 1. Маргарет Митчелл
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Унесенные ветром. Том 1. Маргарет Митчелл

Унесенные ветром. Том 1. Маргарет Митчелл (книга, 1936) слушать онлайн

8.51936, Аудиокнига
История, Зарубежная литература1438 мин18+
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Сюжет

Роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» («Gone with the Wind») – роман с непростой историей создания, смешением литературных жанров и всемирной известностью. Создание романа началось в 1926 году с написания последней главы и главной – финальной фразы всего произведения: «Она не сумела понять ни одного из двух мужчин, которых любила, и вот теперь потеряла обоих».

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