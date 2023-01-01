WinkАудиокнигиУмный ген. Какая еда нужна нашей ДНК. Часть 2. Кэтрин Шэнахан
Умный ген. Какая еда нужна нашей ДНК. Часть 2. Кэтрин Шэнахан (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота, Учебная и научная литература497 мин12+
Сюжет
«Умный ген. Какая еда нужна нашей ДНК» – это революционные открытия в области эпигенетики, написанные простым и понятным языком. Между едой, красотой и здоровьем есть прямая взаимосвязь. Информация, содержащаяся в пище, способна включать или выключать маркеры мутаций в нашей ДНК. Понимая, как функционирует система, каждый из нас может не просто изменить свое будущее, мы можем наконец выиграть в генетическую лотерею!
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