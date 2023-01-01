Умный ген. Какая еда нужна нашей ДНК. Часть 1. Кэтрин Шэнахан
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Умный ген. Какая еда нужна нашей ДНК. Часть 1. Кэтрин Шэнахан

Умный ген. Какая еда нужна нашей ДНК. Часть 1. Кэтрин Шэнахан (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература716 мин12+

Сюжет

«Умный ген. Какая еда нужна нашей ДНК» – это революционные открытия в области эпигенетики, написанные простым и понятным языком. Между едой, красотой и здоровьем есть прямая взаимосвязь. Информация, содержащаяся в пище, способна включать или выключать маркеры мутаций в нашей ДНК. Понимая, как функционирует система, каждый из нас может не просто изменить свое будущее, мы можем наконец выиграть в генетическую лотерею!

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