Улитка на склоне. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений. «Улитка на склоне» – самое сложное и необычное произведение братьев Стругацких. Это повесть-загадка, в которой каждый читатель видит свой смысл: политическую сатиру, философскую притчу, эзотерическое пророчество, символистское, экзистенциальное, сюрреалистическое и даже психоделическое содержание. Книга состоит из двух, на первый взгляд, не связанных между собой повествований, двух миров, совершенно непохожих друг на друга. Мир Леса – странный, непонятный, заманчивый… И абсурдный мир Управления, в котором соседствуют отделы Изучения, Охраны и Искоренения Леса. И главные герои – Кандид и Перец, каждый из которых следует своим путем, движется к истине, медленно, но упорно, как улитка, ползущая к вершине горы…



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