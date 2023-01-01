Укрыться в облаках. Татьяна Гармаш-Роффе (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Неприятности нарастают как снежный ком, но, увы, худшее еще впереди!.. Детектив Алексей Кисанов снова берется за работу! Сбежав в Москву от опасного поклонника, Рита находит ночлег у красавца Саши, а в обмен налаживает его компьютер, удалив папку с опасными файлами. Что в них, Рита догадалась: Саша – «мальчик по вызову», и у него есть веб-камера… Наутро девушка перебирается к его другу Андрею: он согласен приютить беглянку. Все вроде бы складывается для Риты неплохо, если не считать замкнутого характера Андрея… Однако кому-то позарез понадобились удаленные Ритой файлы, и теперь на всю троицу открыли охоту бандиты! Саша избит, в квартире Андрея все перевернуто, а Риту ищет полиция. Ко всему прочему, – так некстати! – в интригу вмешалась любовь. Голос разума ей неведом… С этим сладить не может даже детектив Алексей Кисанов. Как ему уберечь молодых людей, если они не внемлют его советам?! Ведь у каждого из них свой строптивый характер и столь разные желания…



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