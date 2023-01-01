Укротители драконов / The Dragon Tamers. Эдит Несбит (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к одноименной книге. Книга представляет собой адаптацию сказки «Укротители драконов» знаменитой английской детской писательницы Эдит Несбит (1858–1924), широко известной по романам «Искатели сокровищ», «Заколдованный замок» и другим. Переплетение реальности и волшебства, приправленное добрым юмором, делает еe книги неотразимо привлекательными не только для детей, но и для взрослых. Однажды кузнец, живший в старом замке, обнаружил там настоящего дракона, который хотел съесть всех жителей городка. Понимая, что не может победить дракона силой, кузнец решил сделать это при помощи хитрости. Результат оказался неожиданным. Данное пособие разработано в соответствии с новыми требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Оно поможет учащимся начальной школы подготовиться к обязательному для каждого ученика итоговому экзамену по английскому языку в новом формате. Пособие адресовано учащимся 3–4 классов образовательных учреждений, а также широкому кругу лиц, изучающих английский язык.



Укротители драконов / The Dragon Tamers слушать на видеосервисе Wink.