Укротитель Медузы горгоны. Дарья Донцова (книга, 2020) слушать онлайн
Сюжет
Зачем только Роман Звягин, владелец косметического концерна «Бак», согласился стать спонсором захудалого театра? Теперь визажисту Степаниде Козловой приходится гримировать местных актрис и превращать престарелую приму в юную Джульетту! А во время спектакля случилось нечто по-настоящему ужасное – кто-то поджег микроавтобус, где хранились костюмы! В огне погибла Фаина – уборщица, мечтавшая блистать на сцене. Это явно сделал кто-то из своих! Следователь Якименко попросил Степу внедрить в театральное закулисье его помощника Мишу – чтобы он разобрался, кто из обитателей храма искусства страдает пироманией. Степаше придется представить Мишу… своим бойфрендом и по совместительству коллегой-визажистом! Но как выдать за гуру мира моды простака-полицейского, щеголяющего в черных сандалиях и белых носках?
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