Укротить миллионера, или Не железный Дровосек. Артелина Грудина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Артелины Грудиной – «Укротить миллионера, или Не железный Дровосек». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Людмилой Чайковской. Проснуться в постели с боссом, к которому ты давно испытываешь симпатию и ничего не помнить о ночи с ним – ужасно. Согласитесь, это обидно. Особенно, если он тоже не в курсе, как мы до столь тесного контакта дошли и дошли ли. #один_миллионер_босс #целый_офис_желающих_окольцевать #одна_очень_влюбленная_неунывающая_героиня



Укротить миллионера, или Не железный Дровосек слушать на видеосервисе Wink.