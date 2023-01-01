Укротить миллионера, или Не железный Дровосек. Артелина Грудина
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Укротить миллионера, или Не железный Дровосек. Артелина Грудина

Укротить миллионера, или Не железный Дровосек. Артелина Грудина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы488 мин16+
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Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Артелины Грудиной – «Укротить миллионера, или Не железный Дровосек». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Людмилой Чайковской. Проснуться в постели с боссом, к которому ты давно испытываешь симпатию и ничего не помнить о ночи с ним – ужасно. Согласитесь, это обидно. Особенно, если он тоже не в курсе, как мы до столь тесного контакта дошли и дошли ли. #один_миллионер_босс #целый_офис_желающих_окольцевать #одна_очень_влюбленная_неунывающая_героиня

Укротить миллионера, или Не железный Дровосек слушать на видеосервисе Wink.

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