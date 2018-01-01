Укрощение строптивых. Маргарита Светлова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Маргариты Светловой – «Укрощение строптивых», первую в одноименной серии «Укрощение строптивых». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Сашей Брежневой. Говорили мне друзья: «Юля, твоe увлечение книгами фэнтези до добра не доведeт». Им нужно было бы добавить: «Будь осторожна со своими желаниями». Тогда, возможно, я бы и избежала проблемы в виде перемещения в другой мир и мужа-демона. Но и это не страшно, когда рядом две подруги, у которых схожая ситуация. Как говорится, одна голова хорошо, а вот четыре или больше – лучше. Как же нам поступить? Сдаться, приняв выбор мужчин, и быть послушными и покорными, как в этом мире принято? Ну уж нет, дичью никогда не была, предпочитаю быть охотником. И подруг в беде не оставлю. Внимание! 18 Содержит ненормативную лексику и эротические сцены. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Укрощение строптивых слушать на видеосервисе Wink.