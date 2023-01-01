Укрощение строптивых. Книга 2. Маргарита Светлова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Маргариты Светловой – «Укрощение строптивых 2», вторую в одноименной серии «Укрощение строптивых». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Сашей Брежневой. Как жить, когда узнаeшь, что твоe прошлое – сплошная ложь, и у тебя оказались могущественные враги? Впасть в отчаянье и заняться самосожалением? Ну уж нет, это не моe! Мой девиз: не прогибаться, не опускать руки, бороться и во что бы то ни стало одержать победу! На Играх, и не только. А помогут мне в этом мои друзья, а так же подруги по несчастью. Спросите, какому? Отвечу: нас объединяет одна проблема – наши через чур властные и грубые мужья! Ну, ничего, мы и с этим справимся, ведьмы нам в помощь и духи в придачу! Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань



Укрощение строптивых слушать на видеосервисе Wink.