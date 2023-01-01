Украденное счастье. Олег Рой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

С детства Анжелу окружали только забота и внимание отца. Любой ее каприз и мимолетное желание исполнялись как в сказке. Но однажды девочка выросла, и обожание папы стало не радовать, а пугать. Странные подарки и откровенная ревность к ее возлюбленному удивляли не только Анжелу. Как вернуть пре�жние отношения и не потерять новые, как сохранить семейную идиллию?



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