УХОГОРЛОНОС. Как правильно лечить самые частые болезни у детей и взрослых. Ксения Клименко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

У каждого человека хотя бы раз в жизни болело горло, шумело в ушах или закладывало нос. Недиагностированная ангина, не вовремя принятые антибиотики, недолеченный отит могут приводить к тяжелым хроническим последствиям. Чтобы этого не случилось, важно вовремя распознать начинающуюся болезнь и узнать все об эффективном лечении. Из этой книги вы узнаете, как отличить вирусную ангину от бактериальной, когда прием антибиотиков показан, а когда это может привести к хронизации заболевания, чем вредны капли от насморка, что делать, если у ребенка часто болят уши, почему не стоит торопиться с удалением аденоидов. Теперь вы сможете сами разобраться в основных видах заболеваний ЛОР-органов и оказать первую помощь в домашних условиях.



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