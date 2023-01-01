WinkАудиокнигиУгольная крошка. Моника Кристенсен
Угольная крошка. Моника Кристенсен (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы570 мин16+
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Сюжет
Маленькая девочка исчезает из детского сада в шахтерском поселке Лонгиер на Шпицбергене. Никогда еще дети не пропадали в этих местах, где все знают друг друга и где за границами поселка безмолвная арктическая пустыня. Это загадочное исчезновение как спусковой крючок порождает новые преступления, распутать которые пытается шпицбергенский инспектор полиции Кнут Фьель.
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