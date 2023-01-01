У.е. Откровенный роман. Эдуард Тополь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одна из самых талантливых и ярких книг Эдуарда Тополя. Книга, которую, по меткому выражению критика, «читаешь страницу за страницей, ожидая развязки». Книга, в которой есть все: исламские террористы, война в Чечне, падающие башни Всемирного торгового центра, русская мафия, американская бюрокра�тия и потрясающий подполковник ФСБ Чернобыльский, решивший, наконец, поработать на себя и обеспечить старость парой-другой миллионов…



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