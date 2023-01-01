Удивительный волшебник страны Оз. Лаймен Фрэнк Баум (книга, 1900) слушать онлайн

Удивительный волшебник страны Оз – первая книга изумительного сериала о героях сказочной страны Оз, рождeнной фантазией замечательного американского писателя Лаймена Фрэнка Баума, на книгах которого выросло не одно поколение детей во всeм мире. В сказках Баума речь идeт о Самом Главном и Необх�одимом – о крепкой дружбе, о вере в себя, об умении одерживать победы в самых сложных обстоятельствах. В книгах Баума полным – полно удивительных персонажей и невероятных приключений, но главное в них – удивительная теплота, весeлая доброта, оптимизм.



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