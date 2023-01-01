Удивительный волшебник страны Оз. Лаймен Фрэнк Баум
Wink
Детям
Удивительный волшебник страны Оз. Лаймен Фрэнк Баум

Удивительный волшебник страны Оз. Лаймен Фрэнк Баум (книга, 1900) слушать онлайн

1900, Аудиокнига
Детская литература, Зарубежная литература279 мин6+

О книге

Удивительный волшебник страны Оз – первая книга изумительного сериала о героях сказочной страны Оз, рождeнной фантазией замечательного американского писателя Лаймена Фрэнка Баума, на книгах которого выросло не одно поколение детей во всeм мире. В сказках Баума речь идeт о Самом Главном и Необходимом – о крепкой дружбе, о вере в себя, об умении одерживать победы в самых сложных обстоятельствах. В книгах Баума полным – полно удивительных персонажей и невероятных приключений, но главное в них – удивительная теплота, весeлая доброта, оптимизм.

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Жанр
Классика, Детская литература, Зарубежная литература
Время
279 мин / 04:39

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