Удивительные похождения Нечистой Силы. Валентин Постников (книга, 2020) слушать онлайн

В аудиокниге «Удивительные похождения нечистой силы» студии АРДИС вас ждут веселые и смешные приключения лесных жителей – Бабы-Яги, Кикиморы Болотной, Водяного и Лешего, впервые за последние сто лет отправившихся в город в гости к Домовому. Оказывается, вместо телег там ездят машины, а на месте �деревянных домов стоят высотные здания. Страшно и непривычно им в современном городе. А тут еще оказалось, что в городе есть своя нечистая сила, городская: Лифтовой, Подъездный, Чердачный и даже Водопроводный… Валентин Постников написал эту сказку для детей любого возраста и их родителей.



Удивительные похождения Нечистой Силы слушать на видеосервисе Wink.