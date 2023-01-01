Удар сокола. Алексей Широков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Алексей Широков – писатель-фантаст из Новосибирска, автор немалого количества книг в различных направлениях жанра боевого фэнтези. Представляем вам аудиоверсию романа «Удар сокола» – продолжения книги Алексея Широкова «Полет сокола», с которой началась его известность. Главный герой Фальк всегда мечтал о других мирах. Как говорится, «бойся своих желаний»… Однажды он действительно переносится в странный и опасный мир, где искусство магии отлично сочетается с владением огнестрельным оружием. Там он оказывается в теле шестнадцатилетнего подростка, и с этого момента герой – егерь, но не простой, а охотник на всякого рода нечисть, что, бесспорно, весьма опасное занятие. Со временем герою удаeтся пробиться в верхи местной аристократии, где ему не очень-то рады. Чтобы доказать, что он достоин своего положения, Фальк поступает на военную службу и едет охотиться на нежить в Африку. Однако дело принимает неожиданный оборот. Пробуждается Король мeртвых, и уже не совсем понятно, кто охотник, а кто – дичь. Слушайте аудиокнигу.



Удар сокола слушать на видеосервисе Wink.