Учитель поневоле. Курс боевой магии. Евгения Решетова
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Учитель поневоле. Курс боевой магии. Евгения Решетова

Учитель поневоле. Курс боевой магии. Евгения Решетова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези599 мин16+

Сюжет

Если кто-то об этом узнает, меня казнят. Вернуться домой? Я не могу. Прорвемся? Без сомнения! У меня была самая обычная жизнь, пока, в один дождливый день, я не опоздала на автобус. И закрутилось. Говорящий кот утащил в другой мир, болтливый дядечка сунул на подпись какие-то документы, и теперь я – преподаватель высшей боевой магии в лучшей из магических академий! Класс, скажете вы. А вот и нет, отвечу я. Потому что произошла чудовищная ошибка, я – не маг. И если кто-то об этом узнает, меня казнят. Вернуться домой? Я не могу. Прорвемся? Без сомнения!

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Фэнтези

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