Учитель фехтования. Артуро Перес-Реверте (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В «Учителе фехтования» автор описывает жизнь в Испании XIX века, в еe традициях и истории. В предреволюционной Испании живет старик, учитель фехтования, отчаянно пытающийся сохранить честь и достоинство, удержаться в стороне от политических дрязг, не нарушить спокойного течения своей жизни. Ем�у это удается до тех пор, пока на пороге его дома не появляется загадочная ученица. Главный герой переживает любовь «внутри себя», не демонстрируя еe, из опасения навредить и себе, и своей ученице.



Учитель фехтования слушать на видеосервисе Wink.