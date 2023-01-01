Учитель фехтования. Артуро Перес-Реверте
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Учитель фехтования. Артуро Перес-Реверте

Учитель фехтования. Артуро Перес-Реверте (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы556 мин12+
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Сюжет

В «Учителе фехтования» автор описывает жизнь в Испании XIX века, в еe традициях и истории. В предреволюционной Испании живет старик, учитель фехтования, отчаянно пытающийся сохранить честь и достоинство, удержаться в стороне от политических дрязг, не нарушить спокойного течения своей жизни. Ему это удается до тех пор, пока на пороге его дома не появляется загадочная ученица. Главный герой переживает любовь «внутри себя», не демонстрируя еe, из опасения навредить и себе, и своей ученице.

Учитель фехтования слушать на видеосервисе Wink.

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