Учитель фехтования. Александр Дюма (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

«Учитель фехтования» – роман французского писателя Александра Дюма. Учитель фехтования Гризье приехал в Санкт-Петербург и начал преподавать уроки фехтования. Все его ученики – будущие декабристы. Один из них – граф Анненков, жених старой знакомой Гризье, Луизы. Вскоре поднимается бунт, но тут же пресекается Николаем I. Все декабристы ссылаются в Сибирь, среди них и граф Анненков. Отчаявшаяся Луиза решается поехать за своим суженым и делить с ним тяготы каторги. Гризье соглашается ей помочь.



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