Учитель фехтования. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн

«Учитель фехтования» – один из первых романов Александра Дюма, рассказывающий о более чем полуторагодовалом путешествии французского учителя фехтования в России. От бдительного внимания путешественника не ускользает ни одна малейшая деталь его поездки, будь то разбитая дорога или же особенности гардероба жителей Петербурга. Кстати, о дорогах. Говорят, что всем известная фраза о том, что в России две беды – дураки и дороги принадлежала Николаю Васильевичу Гоголю. Убедиться в справедливости этого высказывания французскому путешественнику удалось практически сразу. «Дороги были настолько плохи, а мой экипаж такой тряский… Я катался по повозке, как орех в скорлупе. Измученный бессонницей, я не раз пробовал взяться за книгу, но уже на четвертой строчке она вылетала у меня из рук…» В России долгое время книга «Учитель фехтования» была запрещена к публикации. И все из-за описываемого в ней декабристского восстания.



Учитель фехтования слушать на видеосервисе Wink.