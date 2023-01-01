Учись говорить публично. Как завоевать аудиторию. Игорь Вагин
Wink
Аудиокниги
Учись говорить публично. Как завоевать аудиторию. Игорь Вагин

Учись говорить публично. Как завоевать аудиторию. Игорь Вагин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие201 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Как правильно подготовиться к презентации? Как написать и прочитать мини-лекцию? Каковы самые распространенные ошибки неопытных выступающих? Как установить контакт и удержать внимание зала? Как сделать речь эмоциональной и образной? Как научиться использовать интонации, взгляд, мимику и жесты? Как избежать стресса во время выступления и страха перед новой аудиторией? Как адекватно реагировать на каверзные вопросы, возражения и провокации? Известный психолог Игорь Вагин дает конкретные советы и предлагает целый арсенал приемов, которые помогут начинающим ораторам обучиться навыкам профессионального выступления.

Учись говорить публично слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг