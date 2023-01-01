WinkАудиокнигиУчись говорить публично. Как завоевать аудиторию. Игорь Вагин
Учись говорить публично. Как завоевать аудиторию. Игорь Вагин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие201 мин12+
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Сюжет
Как правильно подготовиться к презентации? Как написать и прочитать мини-лекцию? Каковы самые распространенные ошибки неопытных выступающих? Как установить контакт и удержать внимание зала? Как сделать речь эмоциональной и образной? Как научиться использовать интонации, взгляд, мимику и жесты? Как избежать стресса во время выступления и страха перед новой аудиторией? Как адекватно реагировать на каверзные вопросы, возражения и провокации? Известный психолог Игорь Вагин дает конкретные советы и предлагает целый арсенал приемов, которые помогут начинающим ораторам обучиться навыкам профессионального выступления.
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