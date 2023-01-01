Учимся любить. Анатолий Некрасов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы хотите, чтобы ваша жизнь изменилась волшебным образом? Слушайте аудиокнигу. Можно ли научиться любить? Можно ли проанализировать это чувство, вывести закономерности и найти правила? Да, это возможно! Правила любви созданы, и уроки существуют. Они в этой аудиокниге! Прослушайте еe, и ваша жизнь изменится волшебным образом. Вы научитесь создавать вокруг себя особое пространство – пространство любви. В пространстве любви измены, непонимание, материальные проблемы не смогут выжить. Этот чудесный мир будет наполнен только добром и достатком, а дети, рождeнные в такой атмосфере, получат счастливую судьбу. Но самое главное – в созданное вашими руками пространство любви обязательно приходит ваше истинное счастье. Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.



Учимся любить слушать на видеосервисе Wink.