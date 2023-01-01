Учимся говорить публично. Владимир Шахиджанян (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как научиться говорить так, чтобы тебя слушали и понимали? Как произносить речь эмоционально, убедительно и доходчиво? Как избавиться от слов-паразитов? Как улучшить свою дикцию? Как побеждать в споре? Как вести переговоры? Пройдя курс «Учимся говорить публично», вы этому научитесь. Автор книги – Владимир Шахиджанян, журналист, психолог, преподаватель факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. В числе его работ – книги «1001 вопрос про ЭТО», «Мне интересны все люди», «КомпьютЕрики шутят», «Я Я», компьютерная обучающая программа «Соло на клавиатуре», видеокурс «Гимнастика души». Политик и студент, академик и школьник, врач и учитель, министр и депутат, глава фирмы и менеджер, журналист и артист – каждый найдет в книге много полезного для себя. Аудиоверсия отличается от бумажного варианта книги как по содержанию, так и по восприятию. На диске автор на примерах показывает, какими словами и с какой интонацией следует говорить в различных ситуациях, как правильно выполнять задания курса.



Учимся говорить публично слушать на видеосервисе Wink.