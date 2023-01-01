Ученый корпус Наполеона. Сергей Нечаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эпоха Наполеона привычно ассоциируется с блестящими победами на полях сражений, со знаменитыми полководцами и гигантской империей с Жозефиной, которую Бонапарт любил, бесконечными любовницами, которыми он самоутверждался, и Марией-Луизой, на которой женился по политическим соображениям. Но это было и время научных открытий, изобретений и усовершенствований, которые до сих пор во многом определяют облик человеческой цивилизации. Первые в истории боевая авиация, подводная лодка, оптический телеграф и унитарный патрон появились именно при Наполеоне. А еще признание картофеля съедобным, спички, карандаши, наручные часы, консервы, свекольный сахар, тройной одеколон и туалетная вода, а также многое другое – все это рождалось в удивительных сплетениях судеб ученых и изобретателей, живших в переломное для истории время. Доп. информация: Нечаев Сергей Юрьевич. Москвич, родился в 1957 году. Член Союза журналистов России и Международной федерации журналистов, историк, писатель, переводчик, кандидат наук. Автор книг «Подлинная история Наполеона», «Наполеон. Заговоры и покушения», «Последний маршал Наполеона», «Десять загадок наполеоновского сфинкса», «Жанна д'Арк», «Генерал Жюно: жизнь пополам» и многих других.



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