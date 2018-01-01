Ученица царя обезьян. Андрей Белянин,Дарья Менделеева (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет новую аудиокнигу известнейшего российского писателя Андрея Белянина в дуэте с Дарьей Менделеевой – «Ученица царя обезьян». Книга прочитана популярным артистом, телеведущим, режиссером и актером дубляжа Павлом Конышевым. – Как это не Китай? – А так, это Россия. – Снежная страна, населeнная варварами и… – Медведями с балалайками! – За что?! Прекрасный царь обезьян, Великий Мудрец, Равный Небу, освободившись от векового плена, обнаруживает себя в современном мире компьютеров, Интернета, такси, электрических лампочек, где наверняка сидят демоны. Он должен вернуться домой, на гору Плодов и Цветов! Но силы тьмы не хотят его возвращения. Может, поэтому рядом с ним оказалась его ученица. Блондинка, конечно… Хотя какого гаоляна, кто против?! Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Ученица царя обезьян слушать на видеосервисе Wink.