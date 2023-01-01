Ученик. Второй пояс. Михаил Игнатов
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Ученик. Второй пояс. Михаил Игнатов

Ученик. Второй пояс. Михаил Игнатов (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фантастика748 мин16+

О книге

В землях далекого Ордена Небесного Меча герой пытается достичь своих целей и проверяет на прочность свой и чужой путь к Небу. Погоня, неприятности, лишения позади. Впереди Орден, который Страж приказал сделать сильней, чтобы это ни значило. Для начала стоит стать одним из Ордена, стать сильней самому, а уже потом думать о заданиях Стража. Тем более тот ведь не обещал, что это будет легко?

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Жанр
Фантастика
Время
748 мин / 12:28

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