Ученик. Второй пояс. Михаил Игнатов (книга, 2024) слушать онлайн

В землях далекого Ордена Небесного Меча герой пытается достичь своих целей и проверяет на прочность свой и чужой путь к Небу. Погоня, неприятности, лишения позади. Впереди Орден, который Страж приказал сделать сильней, чтобы это ни значило. Для начала стоит стать одним из Ордена, стать сильней самому, а уже потом думать о заданиях Стража. Тем более тот ведь не обещал, что это будет легко?



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