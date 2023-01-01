Учение о цвете. Иоганн Вольфганг Гете (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как различные физиологические и природные явления влияют на наше зрительное восприятие окружающего мира? Какова природа цвета? Что на самом деле видит наш глаз, а что додумывает мозг? Трактат начала XIX века (в некоторых источниках его переводят как рукопись «К теории цвета») сосредотачивается не столько на самих цветах, сколько на особенностях восприятия. Однако при всей абстрактно-философской подоплеке, именно здесь Гете впервые описывает такие привычные нам понятия как «преломление» и «цветовая тень». В рамках своего труда, уже ставшего классикой философии, немецкий естествоиспытатель детально рассматривает все теории: от древнейших времен до учений, бытовавших в просвещенной среде в Новое время.



Учение о цвете слушать на видеосервисе Wink.