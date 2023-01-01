Учение Дона Хуана. Карлос Кастанеда (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Карлос Кастанеда, самый таинственный, самый знаменитый автор второй половины XX века, сдвинувший точку сборки всего человечества. "Учение дона Хуана" – первое и самое известное из его произведений. Книга, которую одни считают уникальным «эзотерическим учебником», другие – столь же уник�альной литературно-философской мистификацией, третьи – сюрреалистической аллегорией… Споры вокруг «Учения дона Хуана» не умолкали ни на минуту с момента его выхода. Теперь у Вас появилась прекрасная возможность прослушать эту замечательную книгу и сделать собственные выводы…



Учение Дона Хуана слушать на видеосервисе Wink.