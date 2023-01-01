Убийство на улице Морг. Эдгар Аллан По
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Убийство на улице Морг. Эдгар Аллан По

Убийство на улице Морг. Эдгар Аллан По (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Детективы73 мин12+
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Сюжет

Убийство на улице Морг» (иногда переводится как «Убийства на улице Морг» или «Двойное убийство на улице Морг») – знаменитый рассказ американского писателя Эдгара По, который принято считать первым детективным произведением в истории литературы. Огюст Дюпен, молодой человек, обладающий незаурядными аналитическими способностями, расследует жестокое и загадочное убийство двух женщин, совершенное в Париже, на улице Морг.

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