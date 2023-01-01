Убийства в кукольном домике. Бетти Райт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Убийства в кукольном домике» была экранизирована! Эми решает пожить некоторое время у своей тeти Клэр, в еe мрачном загородном доме. На захламлeнном чердаке Эми находит кукольный домик – точную копию дома тeти Клэр. И куклы в нeм настолько реалистичны, что становится жутко… Но по-настоящ�ему Эми испугается, когда куклы в кукольном домике начнут двигаться, плакать и даже кричать! Что происходит?! Кто знает, может быть, куклы пытаются что-то сказать Эми? Вдруг это связано с жестоким убийством еe прадедушки и прабабушки, случившимся много лет назад…



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