Убийства и кексики. Детективное агентство «Благотворительный магазин». Питер Боланд (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

ЗАВАРИТЕ АРОМАТНЫЙ ЧАЙ И ОКУНИТЕСЬ В ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ УЮТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ВМЕСТЕ С ТРЕМЯ НЕУГОМОННЫМИ СЫЩИЦАМИ НА ПЕНСИИ. ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ БЛИСТАТЕЛЬНЫХ ДЕТЕКТИВОВ АГАТЫ КРИСТИ И «КЛУБА УБИЙСТВ ПО ЧЕТВЕРГАМ» РИЧАРДА ОСМАНА. В прибрежном Саутборне серийный убийца преследует жителей, оставляя единственную улику в руке каждой жертвы – костяшку домино с нацарапанным на ней именем… Фиона, Сью и Дэйзи – три очаровательные дамы на пенсии, которые работают в небольшом благотворительном магазинчике. Однажды размеренный ритм их жизни с кофейными вторниками и прогулками по милым улочкам Саутборна нарушает жестокое убийство любимой клиентки. Не желая мириться с такой несправедливостью, они берут расследование в свои руки. Тем более что появляется новое тело, а полицейские никак не могут сдвинуться с мертвой точки. Вооружившись обширными познаниями, почерпнутыми из детективов и, конечно, чаем с отменными кексами, три милые старушки приступают к активным действиям. Так появляется детективное агентство «Благотворительный магазинчик». Приятный бонус к книге – рецепт Бисквита королевы Виктории.



Убийства и кексики слушать на видеосервисе Wink.