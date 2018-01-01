Убить дракона. Андрей Красников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного популярного писателя Андрея Красникова «Убить дракона» – первую в серии «Перекресток». Заключая договор страхования с компанией «Роботек», Алексей никак не предполагал, что воспользоваться им придется уже через месяц. Трагическая случайность, не справившийся с управлением водитель – и о нормальной жизни остается только мечтать. Выбора нет – отныне вместо реального мира вокруг находится виртуальное пространство очередной игровой вселенной. Перспективы туманны, цель скрыта мраком… остается лишь надежда. Книга прочитана популярным актером, режиссером, сценаристом и известным актером дубляжа Юрием Титовым, на чьем счету дублирование многих современных лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Человек-паук: Вдали от дома (2019)», «Стекло (2019)», «Мэри Поппинс возвращается (2018)», «Ральф против интернета (2018)», «Слендермен (2018)», «Человек-муравей и Оса (2018)», «Суперсемейка 2 (2018)», «Погружение (2017)», и многих других. Художник: Олег Гудков ©



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