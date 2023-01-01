Убик. Филип Дик (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Однажды я, Чжуан Чжоу, увидел себя во сне бабочкой – счастливой бабочкой, которая порхала среди цветков в свое удовольствие и вовсе не знала, что она – Чжуан Чжоу. Внезапно я проснулся и увидел, что я – Чжуан Чжоу. И я не знал, то ли я Чжуан Чжоу, которому приснилось, что он – бабочка, то ли бабочка, которой приснилось, что она – Чжуан Чжоу» (Чжуан-цзы, IV век до н. э.). «Убик» прост как древнекитайская притча. «Убик» увлекателен как синтез «Матрицы», лучшего из Стивена Кинга, тонкого юмора и необычайной атмосферы, которую ощущаешь почти физически. – Бесспорно, «Убик» – это чудовищный гротеск. Своей изобретательностью и силой воображения Дик превосходит коллег по научно-фантастическому жанру. Его распадающийся, выбрасывающий странные и пугающие коленца мир переполнен образцами, зачастую сатирически обострeнными… (Станислав Лем). «Убик» дважды попадал в список лучших научно-фантастических произведений всех времeн, составляемый журналом Locus. Всего в этом списке 11 произведений Филипа Дика, что позволило писателю войти в десятку самых популярных авторов научно-фантастического жанра. «Убик» включeн критиками журнала Time в сотню лучших англоязычных романов, созданных с 1923 года. – Филип Дик – это целая эпоха фантастики. И «Убик» – это, возможно, лучшее из всего, что было им написано. По крайней мере, я не читала ничего хотя бы отдаленно похожего на эту книгу (Урсула Ле Гуин). Безусловно, вопрос о верификации реальности берет свое начало в глубокой древности, задолго до романа...Слушайте книгу.



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