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Убик. Филип Дик (книга, 2020) слушать онлайн
7.02020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика446 мин16+
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Сюжет
Недалекое будущее. Корпорации ведут между собой бесконечную войну. Нанятые ими контр-телепаты преследуют агентов-телепатов конкурентов. Смерти нет – теперь умерших родственников погружают в специальные криокамеры, где они продолжают существование. Но вдруг время начинает обращаться вспят�ь, реальность разрушается, а с ней и люди.. И есть только одно спасение – Убик!
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