Убик. Филип Дик (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Недалекое будущее. Корпорации ведут между собой бесконечную войну. Нанятые ими контр-телепаты преследуют агентов-телепатов конкурентов. Смерти нет – теперь умерших родственников погружают в специальные криокамеры, где они продолжают существование. Но вдруг время начинает обращаться вспят�ь, реальность разрушается, а с ней и люди.. И есть только одно спасение – Убик!



Убик слушать на видеосервисе Wink.