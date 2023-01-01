WinkАудиокнигиУ волшебства запах корицы. Надежда Мамаева
У волшебства запах корицы. Надежда Мамаева (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези647 мин16+
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Сюжет
Когда тайна и опасность становятся постоянными спутниками, единственным якорем в чужом мире становится любовь… Одни заводят личный дневник, потому что скучно, иные – когда нет друга, а она – чтобы выжить и не сойти с ума. Угодить в мир, где главенствует магия, живут эльфы и драконы. Занять на время место дочери придворного алхимика. Выйти замуж, помимо воли и стать свидетельницей убийства. Оказаться связанной клятвой мести и попытаться не только выжить в водовороте интриг, но и не потерять себя. А Вы готовы окунуться в мир придворных тайн?
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