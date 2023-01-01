У судьбы две руки. Наталья Калинина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда-то очень давно прекрасная Элизабет полюбила знатного сеньора Диего де ла Торре и заплатила за это чувство собственной жизнью. Уже в наши дни рыжеволосую Алину, скрывающуюся от жизненных разочарований в тихом горном поселке, посещают видения, связанные с жизнью Элизабет. Постепенно девушка понимает, что прошлое странным образом связано с настоящим, а поселок, где она поселилась, хранит свою страшную тайну и вовсе не такой мирный, как кажется с первого взгляда. Алину ждут тяжелые испытания, потери и… неожиданные приобретения. Ведь у судьбы – две руки, дающая и отнимающая.



У судьбы две руки слушать на видеосервисе Wink.