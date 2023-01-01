У ног лежачих женщин. Галина Щербакова (книга, 2020) слушать онлайн

На одной улице, неподалеку друг от друга жили три совершенно разные семьи. Здоровались при встрече, обменивались ничего не значащими новостями и снова расходились по своим домам. Так бы, наверное, продолжалось и дальше, каждый жил бы своей жизнью, не особенно интересуясь радостями и горестями соседей, если бы не одно обстоятельство, которое неожиданно сблизило всех этих таких непохожих на первый взгляд людей. Так же не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Галины Щербаковой: «Скелет в шкафу», «Трем девушкам кануть», «Вам и не снилось», «История в стиле РЭП», «Актриса и милиционер», «В поисках окончательного мужчины», «Неснятое кино».



У ног лежачих женщин слушать на видеосервисе Wink.