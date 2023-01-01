WinkАудиокнигиУ нас всегда будет Париж. Рэй Брэдбери
У нас всегда будет Париж. Рэй Брэдбери (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература317 мин16+
Сюжет
Рэй Брэдбери был замечательным рассказчиком. Каждая история, вошедшая в книгу «У нас всегда будет Париж» – подлинная жемчужина. На каждой странице вас ждет открытие – полет на Марс и рассказ о пожилых супругах размышления о том, как может измениться человеческая жизнь под влиянием одного момента, одного неосторожно сказанного слова. Откройте эту книгу и окунитесь в неповторимый мир, созданный Рэем Брэдбери.
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